Il presidente russo Vladimirha annunciato che nelle forze russe hanno conquistato 189nell’ambito della guerra in. Lo riportano le agenzie di stampa russe. “Solo quest’anno sono stati189 insediamenti. Vorrei ringraziare sinceramente i nostri eroi: i soldati e gli ufficiali che combattono in modo disinteressato e costante in prima linea, il personale del ministero della Difesa, della Guardia nazionale russa, dei nostri servizi speciali e di altre agenzie di sicurezza che svolgono con chiarezza tutti i compiti assegnati, per quanto difficili possano essere, che non si risparmiano, non risparmiano le loro vite per il bene della vittoria, per il bene della Patria“, ha detto, intervenendo alla riunione finale del board del ministero della Difesa.