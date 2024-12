Sport.quotidiano.net - Tre schiaffi all’Urbino. Il Montecchio riparte

K Sport3 Urbino Calcio 0 K SPORT GALLO (4-3-3): Cerretani, Kalombo Mbuyamba, Baruffi (10’ st Notariale), Nastase, Nobili, Carta, Fiorani (31’ st Di Pollina), Sakaj (17’ st Torelli), Micchi, Magnanelli (44’ st Guglielmo), Gurini (38’ st Pizzagalli). All. Magi. URBINO (4-3-1-2): Paolucci, Mari (32’ st Sergiacomo), Mea (7’ st Montesi), Boccioletti, Nisi, Tamagnini, Cusimano, Zancocchia, Bardeggia, Galante, Serges (32’ st Bellucci). All. Mariani. Arbitro: Malascorta di Jesi. Reti: 25’ pt Fiorani, 33’ pt Magnanelli, 29’ st Torelli. Note: ammoniti Cerretani (K), Nastase (K), Nobili (K), Tamagnini (U). Gran derby nell’ultima giornata del girone di andata allo Spadoni di. Locali che arrivano da due sconfitte consecutive, mentre i ducali arrivano da quattro vittorie che gli hanno permesso di avvicinare la zona play off.