Biccy.it - Teo Mammucari vuole le scuse da Francesca Fagnani: la risposta di lei

Teonel corso dell’intervista che ha rilasciato per Il Fatto Quotidiano ha confessato di aver sì sofferto la superiorità di ruolo didurante l’intervista a Belve, ma anche che pretende le sue. Non per l’intervista in sé, ma perché al termine del loro incontro si sente un fuorionda di lui in cui dice “ma vaffancul0” e sembrerebbe essere proprio rivolto alla conduttrice o al contesto.“Quel vaffa? L’ho detto mentre entravo in camerino” – ha esordito Teo– “ma a una persona che era con me, mio fratello, mi ha rassicurato dicendo che non era successo nulla di grave e io ho esclamato ‘ma vaffa’“. E ancora: “Se ho gestito male l’intervista? Sì, ho sbagliato su tutto, però su quel vaffa montato come se fosse stato rivolto a lei, mentre stava ancora parlando col pubblico,mi deve chiedere scusa.