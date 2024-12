Sofia Goggia | A Beaver Creek ero libera e serena Vorrei affrontare così le prossime gare

Leggi su Ilfaroonline.it

Milano, 16 dicembre 2024 – E’ rientrata in Italia nella giornata di oggi. L’Azzurra ha scritto la leggenda dello sport italiano e dello sci alpino nazionale dopo i due podi conquistati in Coppa del Mondo a. Dopo oltre 300 giorni dall’infortunio della scorsa stagione sulle piste iridate, l’atleta delle Fiamme Gialle ha staccato il secondo posto in discesa (leggi qui) e il primo in superG (leggi qui).All’Aeroporto di Linate a Milano ha incontrato i giornalisti. E come riporta l’Ansa, ha detto: “Non avevo mai ricevuto un’accoglienza mediaticadopo una vittoria, meglio non potevo fare e sono molto contenta di essermi presentata al cancelletto bella, senza pensare minimamente al fatto che rientravo dall’infortunio.lecon lo stesso atteggiamento con cui sono arrivata ieri”.