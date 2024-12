Tarantinitime.it - Ruba in un grande magazzino: identificato ed arrestato giovanissimo ladro

Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato haun giovane di 16 anni ritenuto presunto responsabile dei reati di furto aggravato e danneggiamento in concorso. Il personale del Commissariato Borgo è intervenuto nei pressi di unsito nella centralissima via Di Palma, a seguito di un furto appena compiuto.Come appreso dagli addetti alla vigilanza del negozio, il presunto– unragazzo – dopo aver prelevato dagli espositori alcuni capi d’abbigliamento, si sarebbe appartato nei camerini per eliminare le placche antitaccheggio e sarebbe uscito in gran fretta.Per guadagnarsi la fuga il ragazzo avrebbe anche spintonato un dipendente delche tentava di bloccarlo, lanciandogli un giubbotto appenato.Negli istanti successivi all’episodio, gli addetti alla sicurezza del negozio hanno fermato una ragazza che era stata notata poco prima in compagnia del presunto