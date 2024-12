Anteprima24.it - Roccadaspide, scoperta discarica abusiva in un’area rurale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto, nel Salernitano, unadi rifiuti di vario genere stoccati in. Gli agenti della Polizia Locale hanno rinvenuto nell’area, di proprietà privata, ingenti quantità di scarti edilizi, materiale ferroso, rifiuti plastici e materiali inerti.I rifiuti erano stati abbandonati nel tempo, in diverse fasi, confermando l’utilizzo sistematico dell’area comenon autorizzata. Nella stessa area erano presenti manufatti realizzati, secondo gli investigatori, in violazione della vigenti normative in materia urbanistica.L’area è stata posta sotto sequestro, mentre il proprietario dell’area è stato deferito alla Procura.L'articoloinproviene da Anteprima24.