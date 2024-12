Thesocialpost.it - Quartu Sant’Elena, chi erano Giacomo e Matthias, morti durante una battuta di caccia

Leggi su Thesocialpost.it

Un dramma ha colpito, nel Cagliaritano.Desogus, 28 anni, eSteri, 27, sononei boschi di Santu Lianuunadi. I due giovaniamici di lunga data e condivano la passione per la natura. L’allarme è scattato intorno alle 23, quando i familiari non li hanno visti rientrare. I carabinieri hanno rintracciato i corpi verso le 2 di notte, grazie al GPS dei cellulari.Leggi anche: Tragedia acciu: due giovanitori trovatiLe ipotesi degli investigatoriI carabinieri stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica. Due le ipotesi principali. Nella prima,potrebbe aver chiesto adi tenergli il fucile per togliersi un indumento. In quel momento sarebbe partito un colpo accidentale., sconvolto per quanto accaduto, si sarebbe poi tolto la vita con la stessa arma.