.com - Promozione / Fermignanese e Vismara al settimo cielo, Jesina si chiude un anno nero

Leggi su .com

Bene la Biagio Nazzaro che punta sul recupero di Pergola per portarsi a ridosso dei play off. Barbara Monserra e Sassoferrato Genga, si poteva far meglio. Marina si gode il capocniere del campionato Riccardo PierandreiVALLESINA, 16 dicembre 2024 –campione d’inverno.Al secondo posto il, terza la.Questo ha detto il girone d’andata dellaGirone A marchigiana con Vigor Castelfidardo, Marina e Tavullia Valfoglia nella griglia play off. In coda l’Appignanese, poco più su Sassoferrato Genga e Lunano a due punti dal Barbara Monserra.L’ultima giornata, prima della lunga sosta, ha fatto registrare un solo pareggio e sette vittorie di cui una in campo esterno. 20 gol realizzati tra i quali quello di Pierandrei, cniere solitario del Girone con 9 reti all’attivo.