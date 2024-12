Lopinionista.it - Presentazione del Rapporto Geac 2024, interviene Roccella

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – Martedì 17 dicembre, alle ore 10.30, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà ladel. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv.Sono previsti i saluti del Questore della Camera dei Deputati, Paolo Trancassini, e della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le pari Opportunità, Eugenia(foto).L'articolodelL'Opinionista.