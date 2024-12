Ilgiorno.it - Passaggi, laghi e antri sconosciuti. Il piccolo Carso sul lago d’Iseo e quella strettoia di cento metri

FONTENO (Bergamo)chiloquadrati di mistero. La grande area carsica del Sebino Occidentale è ormai da decenni il paradiso di esperti geologi e speleologi. Grotte, anfratti,e grandi cattedrali sotterranee, stretti cunicoli perforano il calcare di un altipiano che è come un: acque che si inabissano e riemergono, enormi stanze che si aprono oltre minuscoli buchi nel terreno. Dodici comuni, più altri tre che lo costeggiano, sono il cuore di un territorio compreso fra la Val Cavallina e il fiume Cherso a Nordovest e ila Sud Est. In questo dedalo complesso è ora bloccata Ottavia Piana, a duedi profondità, con diverse fratture. Accanto a lei il telefono che serve per comunicare con chi sta cercando di salvarla, che l’ha raggiunta nel pomeriggio e ora lavora per risolvere la situazione.