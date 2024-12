Ilnapolista.it - Neres ha lo stesso sguardo di Tiberio Murgia dei “Soliti ignoti”

FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni)COMMENTO ALLA 16° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2024-25C’è da cancellare le due sberle laziali.C’è da evitare la fuga della Dea che vince a Cagliari.C’è da neutralizzare un’aria nemica.Per via di quei cori davvero senza motivo che partono dagli amatissimi spalti udinesi, scenario indissolubile del terzo trionfo di due anni fa.C’è da vincere.Intanto Charlie Brown la prende involontariamente col braccio.Perché lui il braccio non se lo può segare.Doveri, il fratello scemo di Jack La Cayenne, non vedeva l’ora.Ed è vantaggio Udinese.Per tutto il primo tempo è un Napoli che preoccupa.Nervoso e involuto con i guai di sempre.Piedone, mai servito, non tocca un pallone.Nessuna idea di attacco.A parte il gioco sterile e improduttivo affidato agli esterni.