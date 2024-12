Lortica.it - Natale solidale: Porta Crucifera rinnova l’impegno nella donazione di sangue

I quartieristi dicelebrano ilcon un gesto di solidarietà: dal 16 al 23 dicembre si recheranno al Centro Trasfusionale dell’Ospedale San Donato per donaree plasma. Questo appuntamento, che siogni anno grazie alla collaborazione con Avis Arezzo e Asl Toscana Sud Est, rappresenta un esempio di impegno concreto verso la comunità.La, oltre a salvare vite, è un’opportunità per prendersi cura di sé stessi, permettendo di monitorare la propria salute attraverso esami periodici. «Questo è uno dei due momenti dell’anno in cui il nostro gruppo donatori rossoverde si mobilita – spiegano dal Quartiere di–. La solidarietà è un valore che ben si sposa con lo spirito natalizio, e donareè il regalo più significativo che possiamo fare alla comunità aretina».