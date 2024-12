Mistermovie.it - Mister Movie | Shock Tony Effe, per il Capodanno a Roma no a Canzoni contro le donne

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.La partecipazione dial concerto diha scatenato un acceso dibattito. Accusato di misoginia per i testi delle sue, il rapper rischia di essere escluso dall’evento. Le associazioni femministe protestano, il Comune interviene e il pubblico si divide. Scopriamo cosa sta succedendo.no a rischio: la polemica sunei guai per testiritenutileLa scelta di far esibireal concerto diha innescato una vera e propria tempesta. Il rapper, noto per i suoi testi a volte provocatori, è finito nel mirino delle critiche per alcuni brani considerati violenti e misogini.Testi sotto accusa e polemiche a non finireBrani come “Boss” e “Dopo le 4” hanno scatenato le ire di numerose associazioni femministe, in primis Differenza Donna.