Mister Movie | Perché The Mask 2 con Jim Carrey non è una brutta idea

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.L’indimenticabile Jim, volto iconico del cinema comico degli anni ’90, potrebbe tornare a interpretare il ruolo che lo ha reso celebre: quello dell’irresistibile Stanley Ipkiss, protagonista di The. L’attore ha recentemente dichiarato che sarebbe disposto a riprendere il ruolo, ma solo a una condizione: che il progetto nasca da un’davvero brillante.Un Ritorno Possibile ma Non ScontatoDurante un’intervista a Comicbook.com,ha spiegato cosa potrebbe convincerlo a rivestire i panni del personaggio con la maschera verde. “Deve essere l’giusta”, ha sottolineato l’attore. Non si tratta di una questione economica, ma piuttosto di trovare la giusta ispirazione creativa.ha anche ammesso di scherzare spesso sull’argomento dei soldi, ma è chiaro che il suo coinvolgimento dipenderebbe dal team e dalla qualità del progetto.