Ma come si fa Grande Fratello i due a letto insieme e Helena a spiarli Gelosia?

Nuovi ingressi, eliminazioni e intrighi all’interno della Casa. Stasera torna l’appuntamento con ilsu Canale 5.di consueto, Alfonso Signorini guiderà la serata, affiancato in studio dalle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. Non mancherà Rebecca Staffelli, sempre pronta a raccontare i risvolti più interessanti del web. Secondo le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, ci sarà l’ingresso di due nuovi concorrenti: Stefania Orlando e Eva Grimaldi. La puntata vedrà anche un’eliminazione, con cinque concorrenti attualmente in nomination:Prestes, Shaila Gatta, Stefano Tediosi, Tommaso Franchi e Non è la Rai. Al momento, il risultato del televoto è apertissimo.Nel frattempo, dentro la Casa non mancano i colpi di scena. Durante la notte, le telecamere hanno immortalato un momento di particolare intimità tra Javier Martinez e Chiara Cainelli.