Ilrestodelcarlino.it - Lo Zenith alza gli scudi, l’Imolese si accontenta

0 IMOLESE 0: Brunelli; Perugi, Tempestini, Cela, Fiaschi, Cecchi, Kouassy (33’st Toccafondi), Rosi (31’st Saccenti), Moussaid (18’st Nistri), Falteri (18’st Longo), Cellai (43’st Mertiri). A disp. Landini, Fiore, Casini, Toci. All. Settesoldi. IMOLESE: Salgado; Garavini, Elefante, Dall’Osso, Barnabà (1’st Ballanti), Brandi, Vlahovic (18’st Lolli), Matttiolo (41’st Diawara), Melloni (18’st Manes), Pierfederici (8’st Agbugui), Raffini. A disp. Adorni, Calabrese, Ale, Manzoni. All. D’Amore. Arbitro: Tagliaferri di Lovere. Note: ammoniti Vlahovic e Cela. Torna ad arrestarsi la rincorsa del, bloccata 0-0 al Lungobisenzio contro loPrato. Novanta minuti equilibrati per un punto a testa che, anche e soprattutto in termini di classifica, fa decisamente più comodo ai toscani, invischiati nella lotta per non retrocedere.