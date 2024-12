Dilei.it - Laura Freddi dice basta a La volta buona: scelta drastica su Sonia Bruganelli

È ancora scontro, seppur a distanza, tra. A riaprire la questione Caterina Balivo a La, dove sono state mostrate le dichiarazioni che l’ex moglie di Paolo Bonolis ha rilasciato a Belve. Quelle in cui attacca senza mezzi termini l’ex Velina di Striscia la notizia accusandola di girarsi tutti i salotti televisivi per parlare solo ed esclusivamente di lei. Accuse che non sono proprio piaciute alla, che ha rimarcato di essere un personaggio del mondo dello spettacolo dagli anni Novanta, da molto prima che ladiventasse un volto di spicco del piccolo schermo.controa Laè tornata a parlare di. Ma a quanto pare per l’ultimavisto che ha deciso che non ha più alcuna intenzione di rilasciare dichiarazioni sulla produttrice tv, fresca della chiacchierata partecipazione a Ballando con le Stelle.