La Salernitana perde in casa. Ora il Modena è decimo

Con il successo, nell’ultima gara del pomeriggio di ieri, della Juve Stabia nel derby campano sul campo della, si è conclusa la diciassettesima di andata del campionato di serie B. Nelle partite di ieri successo corsaro anche del Catanzaro che ha sbancato Palermo (Dionisi in bilico?), e due pareggi a reti bianche in Brescia-Carrarese (con l’ex Bisoli in tribuna per la squalifica rimediata con l’espulsione di La Spezia nella sua ultima panchina nel) e Cittadella-Cremonese. In virtù di questi risultati e di quelli di sabato pomeriggio, grazie al successo nel derby con la Reggiana ilsi è issato alposto in graduatoria a quota 20 in coabitazione con Brescia e Carrarese, che seguono però i gialli in virtù di una peggiore differenza reti. Guardando complessivamente la classifica, il Sassuolo ha consolidato il primo posto con il successo di Frosinone, e soltanto il Pisa, prossimo avversario dei canarini, cerca in qualche modo di tenere il passo distanziato di tre punti dai neroverdi.