Juventus, annuncio su Conceicao: l'agente rivela il suo futuro

Ultimo aggiornamento 16 Dicembre 2024 20:26 di Alessandro BastaLalavora per ilsul calciomercato e bisogna stare attenti a cosa succederà per: lazione delLa squadra di Thiago Motta sta facendo ancora un po’ di fatica a decollare in questa stagione sul campo. È vero, ci sono stati degli acuti parecchio significativi, come la vittoria contro il Manchester City, ma la vetta della classifica è sempre più lontana in Serie A e rischia di allontanarsi anche la zona Champions.Il pareggio contro il Venezia è stata l’ennesima delusione di una squadra che difetta ancora di continuità. È vero, siamo solo all’inizio di un progetto tecnico identitario che potrebbe durare per diversi anni, ma in molti iniziano a stancarsi di quest’altalena di risultati, a volte per colpa della difesa, a volte per una fase offensiva che latita.