Sport.quotidiano.net - Juve, intrigo Vlahovic: contestato allo Stadium, lui predica unità. Ma il rinnovo…

Torino, 16 dicembre 2024 – E’ crisiin campionato. Tre punti nelle ultime tre, in una tabella di marcia su cui gli analisti avevano messo un nove contro Lecce, Bologna e Venezia.ntus' Dusanat the end of the italian Serie A soccer matchntus FC vs Venezia FC at the Allianzin Turin, Italy, 14 December 2024 ANSA/ALESSANDRO DI MARCO Ogni partita fa storia a sé, soprattutto i rossoblù stanno dimostrando di essere di una buona pasta, ma in una ipotetica risalita Scudetto sono stati punti lasciati per strada e fa specie che due pareggi siano maturati su situazioni occasionali in pieno recupero. Altrimenti.I misteri che attanagliano ladi Motta si fanno incessanti, perché la distanza dalla vetta appare ormai proibitiva e la strada impervia, così, a maggior ragione, il diktat è classificarsi tra le prime quattro e tornare in Champions.