Lettera43.it - Germania, il parlamento ha votato la sfiducia a Scholz

Come previsto Olafha perso il voto di fiducia: il mancato sostegno da parte del Bundestag, che era l’obiettivo del cancelliere tedesco aprendo la strada alle elezioni anticipate del 23 febbraio. Dei 717 voti espressi dei membri deldi Berlino, 207 (quelli del suo partito Spd) hanno dato la fiducia ae 394. Sono stati 116 gli astenuti (in pratica tutti i candidati dei Verdi). Hacontroanche l’ultradestra di AfD: era questa l’unica incognita. Il cancelliere uscente aveva bisogno di 367 voti di fiducia per “vincere”. «Siamo arrivati alla fine della nostra agenda quotidiana e anche della coalizione semaforo», ha detto il portavoce del Bundestag Bärbel Bas, usando il soprannome dell’ormai defunta maggioranza.Il voto di Olaf(Getty Images).Ora il presidente Steinmeier può sciogliere ile indire le elezioniUna volta avuta la certezza di aver raggiunto il suo obiettivo,ha stretto con soddisfazione la mano al suo vicecancelliere Robert Habeck.