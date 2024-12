Thesocialpost.it - Genova, incidente auto-scooter: grave un giovane

Unsi è verificato questa mattina in piazza Solari, dove unalla guida di unoè stato sbalzato dal mezzo in seguito a un violentissimo impatto con un’. L’, avvenuto poco prima delle otto, durante l’ora di punta nel quartiere di San Fruttuoso, ha visto il 21enne fare un volo di diversi metri, urtando anche altri due veicoli. Le sue condizioni sono molto gravi. La strada è stata chiusa per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso.L’intervento dei soccorsi e i primi rilieviSul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’ambulanza della Squadra Emergenza 827 e un’medica. Insieme a loro, la polizia locale ha richiesto l’intervento della sezione infortunistica per effettuare i rilievi necessari.Secondo le prime informazioni, il, un 21enne di origine rumena, stava percorrendo via Airole a velocità sostenuta.