Export e minacce ibride Cosa spinge Tajani a riformare la Farnesina

Una ristrutturazione dellaper adattarla ai tempi che cambiano, in particolare alle. È quanto ha dichiarato oggi da Antonio, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, alla XVII edizione degli “Stati generali della diplomazia”, la Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d’Italia nel mondo.“Siamo oggetto di un’offensiva ibrida”, ha detto il ministro. Il riferimento è al contesto della guerra in Ucraina. “È già la terza volta che affrontiamo la questione nell’ambito della Conferenza degli ambasciatori”, ovvero dall’inizio dell’invasione russa nel febbraio 2022. Proprio oggi il Consiglio dell’Unione europea ha imposto, per la prima volta in assoluto, misure restrittive contro 16 persone e tre entità per rispondere alledella Russia contro l’Unione europea, i suoi Stati membri e i suoi partner: tra i sanzionati c’è anche anche l’Unità 29155 dell’agenzia di intelligence militare russa Gru, nota per il suo coinvolgimento in omicidi stranieri e attività di destabilizzazione come attentati e attacchi informatici in tutta Europa, e alcuni dei suoi militari attivi in Ucraina, Europa occidentale e Africa.