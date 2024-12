Ilrestodelcarlino.it - Ex Sapaba, nuovo scontro in Consiglio

Tre documenti sulla crisi climatica, tre ordini del giorno che non sciolgono i nodi sull’ex, sul piano urbanistico da 250 abitazioni che dovrebbero sorgere nella zona golenale in sinistra Reno andata sott’acqua per ben tre volte con le esondazioni dei rii Bolsenda e Gamberi nelle alluvioni dell’ultimo anno e mezzo e sul quale pende il no della Soprintendenza. Su questi tre documenti (uno del Pd e maggioranza, e due delle minoranze: uno di Fratelli d’Italia e uno dei Civici e Centrosinistra) i 24 componenti ilcomunale di Casalecchio si sono dati battaglia per più di quattro ore nella seduta di giovedì scorso. Risultato: è passato il documento della maggioranza Pd e sono stati bocciati i due delle minoranze. Fratelli d’Italia si è astenuta su quello dei Civici-Centrosinistra e lo stesso hanno fatto questi sul documento dei meloniani.