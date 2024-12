Iodonna.it - Due ritorni nel reality di Canale 5, ma anche una sorpresa per Lorenzo e un faccia a faccia tra Fiori e Zeudi

Cambiano gli equilibri al Grande Fratello 2024. E non solo per le storie d’amore nate e finite e per gli scontri. Ilshow di5 torna in onda stasera in diretta alle 21.35 con la diciottesima puntata e diverse sorprese. A partire dai nuovi concorrenti, due volti già conosciuti al pubblico del GF perché non si tratta di debutti, bensì di. Grande Fratello 2024/2025: chi sono i concorrenti X Leggi› “Grande Fratello 2024”: Federica Petagna è la nuova eliminata, ma non è l’unico addio Grande Fratello 2024, puntata stasera 16 dicembre: anticipazioni diretta«I colpi di scena non sono finiti: Stefania Orlando ed Eva Grimaldi stanno per riaprire la porta rossa.