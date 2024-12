Differenze salariali e presunto dumping, la posizione di Federterziario

Leggi su Ilfaroonline.it

Riceviamo dae pubblichiamo.Egr. Direttore, in data 12 dicembre u.s., nella sezione economica del vostro giornale, è stato pubblicato un articolo dal titolo: “Lavoro, troppi accordi “pirata”:fino a 7 mila euro a parità di mansione” (leggi qui), nel quale si riportano dei dati di una ricerca che coinvolgono anche la scrivente confederazione, in qualche modo tacciata di svolgere attività di.Per dovere di verità ci preme, quindi, svolgere alcune considerazioni chiedendo la pubblicazione di quanto di seguito specificato.In primo luogo, va detto che il CCNL-UGL, dal 2019 e sino al 1° aprile 2023, ha sempre avuto una retribuzione per il IV livello (preso in considerazione dalla ricerca pubblicata) maggiore rispetto a quello sottoscritto da CGIL, CISL e UIL (€ 1.