Crisi Corticella, quinto ko di fila

Amara sconfitta casalinga per ildi Michele Nesi che, al ‘Biavati’, cade di misura contro la più quotata Pistoiese. Per i biancazzurri, in piena zona playout, si tratta delko died è lecito affermare che servirà un repentino cambio di rotta dal punto di vista dei risultati per evitare di sprofondare ulteriormente nei bassifondi della classifica. Gli orange toscani partono forte e, al 7’, Sparacello manca di un soffio l’appuntamento con un preciso invito di Basanisi. Al 13’, sul fronte opposto, è Casadei a lasciar partire una bella conclusione salvata in corner da Valentini. Al 39’, il team guidato da Alberto Villa (figlio del ‘Mitico’) trova il gol partita: Pinzauti, servito in area da Stickler, stoppa di petto e serve Sparacello che, con un gran tiro di prima intenzione, non lascia scampo a Malagoli.