Così la Juve vacilla: pronta offerta shock dalla Premier per Yildiz

Per Giuntoli è incedibile, mainiziano a pensare a una follia per Kenan. Una cifra che sarebbe difficile da rifiutareEra andato in gol anche con il Venezia, confermando il suo straordinario momento di forma, ma purtroppo per lui la rete è stata annullata e gli ha ricacciato l’urlo in gola. Eppure la stella di Kenanbrilla sempre più forte, e a quanto pare se ne sono accorti anche oltremanica.Un’persarebbe davvero difficile da rifiutare (Foto: Ansa) – serieanews.comLa prestazione scintillante dicontro il Manchester City è stata un po’ uno spartiacque nell’attuale percezione che abbiamo di lui. Il giovane talento dellantus, classe 2005, ha dimostrato di essere un fiore sul punto di sbocciare e per questo ha attirato l’attenzione di diversi club inglesi grazie alla sua tecnica, personalità e capacità di incidere anche contro avversari di livello mondiale.