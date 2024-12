Ilrestodelcarlino.it - Controlli alla movida. Giovani sorpresi con dosi di droga

Un giovane pizzicato con la, altri due stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno. Frutto deidella Polizia attuati in centro, sabato pomeriggio, e disposti dal questore Cesare Capocasa d’intesa con la Prefettura. In totale sono state identificate 31 persone, tra le quali 17 con precedenti. Un 23enne, in compagnia di un 31enne, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente e dunque segnalato all’autorità giudiziaria: durante la verifica si è mostrato nervoso e, in effetti, all’interno di un pacchetto di sigarette custodiva uno spinello con tabacco e hashish, per un peso di oltre un grammo. Ha riferito che fosse per uso personale. Due persone, un cittadino tunisino e un altro marocchino di 25 anni, stavano invece consumando bevande alcoliche, quando è emerso come fossero senza permesso di soggiorno.