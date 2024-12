.com - Con Winday è ancora più Natale: per i clienti Windtre 100 premi in palio al giorno e in più 2 super premi

Leggi su .com

Roma, 16 dicembre 2024 – È on air dal 15 dicembre il nuovo spotdedicato a, il programma gratuito di loyalty che durante tutto l’anno offre ogniai, con linea mobile o fissa attiva, vantaggi,, giochi, promozioni e molto altro.In occasione dellancia un concorso con in, per i, 100al, tra cui Smart TV Samsung Crystal UHD 4K da 55?, Smartphone Motorola Edge 50 Neo, Buoni regalo Amazon.it e comeo due Fiat 500 elettriche neldie in quello dell’Epifania.Per partecipare, è sufficiente avere l’Apped essere iscritti a. Si può giocare ogniper provare a vincere uno dei numerosiin. La partecipazione al concorso è sempre gratuita e ipotranno scoprire immediatamente se hanno vinto.