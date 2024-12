Anteprima24.it - Comune di Calvi, si dimette il presidente del Consiglio Paolo Vesce

Tempo di lettura: < 1 minuto“Rassegno nelle Vostre mani le dimissioni dalla carica didelComunale.Dopo sette anni di presidenza, sento ormai di aver esaurito il mio compito.Grato per la fiducia accordatami, essendo stato eletto per due mandati consecutivi, lascio atesta alta, soddisfatto del lavoro svolto in questi anni, consapevole di aver agito semprenell’esclusivo interesse della comunità e nel pieno rispetto della Legge, dello Statuto e delRegolamento comunale.Spero di aver contribuito a migliorare e modernizzare i lavori e il funzionamento dell’assise,principalmente allo scopo di garantirne assoluta trasparenza e una più agevole accessibilitàda parte dei cittadini.Posso fieramente affermare di aver profuso impegno ed energie, in questi anni, affinchévenisse riconosciuta alquella essenziale centralità, nella vita politica e amministrativa del nostro, che gli spetta e che auspico mantenga sempre.