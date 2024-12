Colle | Attenti a Sirene del settarismo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.30 Ci sono dei "principi definiti dalla Costituzione, agli articoli 10 e 11" e tra questi il "diritto di asilo per lo straniero cui venga impedito nel suo Paese l'esercito delle libertà democratiche". Così il capo dello Stato alla XVII edizione degli Stati generali della diplomazia, alla Farnesina. "Siamo di fronte a paradosso di società globale sempre più interconnessa e interdipendente in una fase in cui si riaffacciano con ricette stantiedelnazionalistico, etnico, quando non arbitrariamente religioso".