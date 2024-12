Formiche.net - Chi è Diego Brasioli, nuovo inviato cyber della Farnesina

, 64 anni, già ambasciatore a Lussemburgo, è ilspeciale per lasicurezza e capo dell’Unità per l’innovazione tecnologica e la sicurezza cibernetica. Lo ha nominato Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri.Il curriculumLaureato in scienze politiche all’Università di Roma nel 1985,è entrato nella carriera diplomatica l’anno successivo. Dal 2008 è ministro plenipotenziario. Nei suoi quasi quarant’anni di servizio, è stato a Islamabad (Pakistan), Amman (Giordania) e Los Angeles come console generale; è stato poi capo dell’Ufficio IIIDirezione Generale Cooperazione politica multilaterale e i diritti umani; ha presieduto il Comitato interministeriale dei diritti umani nel 2010; è stato ambasciatore a Bucarest, vicedirettore generale per gli Affari politici e di sicurezza/direttore centrale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente e successivamente vicedirettore generale vicario per gli Affari politici e di sicurezza/direttore centrale per la sicurezza; l’ultimo incarico è stato a Lussemburgo come ambasciatore dal 2020 al 2024.