Lapresse.it - Bove, una lettera per dire grazie: “Ci vediamo presto in campo”

Edoardoringrazia il mondo del calcio per la vicinanza e, dopo il malore che lo ha colpito e la conseguente operazione, manda a tutti un messaggio di speranza: “Ciin”. Il giocatore della Fiorentina pubblica unaaperta sul proprio profilo Instagram dopo le dimissioni dal Careggi in seguito all’intervento con il quale gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edoardo(@edo) “Vorrei che tutti ci impegnassimo a non dimenticare la vera essenza del nostro sport, a non lasciarci offuscare troppo dal suo lato commerciale e a non dare per scontato il suo spirito autentico. Perché nonostante tutto, quello che è successo domenica è la testimonianza della parte genuina del calcio: quella che si nutre di emozioni vere, di storie personali e di un forte legame tra chi gioca e chi tifa.