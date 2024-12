Uominiedonnenews.it - Beautiful Anticipazioni Trama Puntate 23-29 Dicembre 2024: Sheila Salva Kelly dall’Annegamento!

Leggi su Uominiedonnenews.it

da lunedì 23 a domenica 29: Sheila accorre in aiuto a. Il presentimento di Liam.: mentre Liam ha una brutta sensazione, Finn portain spiaggia. Una telefonata lo porta a voltare le spalle alla bambina che rischia di annegare! Arla ci pensa Sheila! Ridge, intanto, teme che Thomas possa ricadere nelle sue ossessioni se lasciato da Hope!Una distrazione di Finn rischierà di essere fatale per la piccola, mentre Liam ammetterà di non riuscire più a fidarsi del dottore dopo averlo visto abbracciare Sheila! Le, sulladellein onda da lunedì 23a domenica 29, preannunciano vicende ad alta tensione! Gli spoiler rivelano che Steffy, dopo aver visto le foto ed il video in cui Finn appare felice per il ritorno in libertà di Sheila, stenterà a credere che suo marito stia mettendo nuovamente in pericolo la sua famiglia per dar retta una psicopatica! Intanto Liam rivelerà alla donna di non tollerare più che il dottore trascorra del tempo con la piccola, visto che ha riaperto nuovamente le porte alla madre biologica.