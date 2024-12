Atp Brisbane 2025 | Djokovic e Kyrgios giocheranno insieme nel torneo di doppio

Leggi su Sportface.it

Novake Nickhanno annunciato che scenderanno in campo assieme neldiall’Atp 250 di, in programma sul cemento australiano all’aperto tra il 30 dicembre 2024 e il 5 gennaio. Lo ha reso noto lo stesso tennista di Canberra sul suo profilo Instagram attraverso una storia, in cui cita una foto che li vedeva in campo assieme negli anni passati con scritto: “Doubles at. See y’all there“. I due saranno presenti anche nelindividuale, dal momento che figurano nella entry list: il tabellone allo stato attuale vede il serbo come prima testa di serie, mentre l’australiano sarà in gara grazie al ranking protetto. Il classe ’95 infatti è lontano dai campi da gioco daldi Tokyo dell’ottobre 2022, se si eccettua una sola partita all’Atp di Stoccarda giocata nel giugno 2023 e persa in due set contro il cinese Yibing Wu.