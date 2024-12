Lanotiziagiornale.it - Assegno di inclusione e Supporto formazione lavoro, come cambiano nel 2025: i nuovi requisiti e quanto aumentano gli importi

L’die ilnel. La manovra in discussione in questi giorni in commissione alla Camera porta importanti novità per i beneficiari delle due misure che hanno sostituito il Reddito di cittadinanza. Da una parte si allarga, in entrambi i casi, la platea dei beneficiari e dall’altra l’importo dei due sostegni economici diventa più elevato.Le novità sono contenute negli emendamenti dei relatori alla manovra: si tratta di proposte di modifiche avanzate dalla maggioranza e che per questo motivo hanno ottime possibilità di essere approvate. La doppia mossa del governo sembra avere anche un altro obiettivo: avvicinare il target, finora fallito, fissato per la platea raggiunta dalle due misure, soprattutto per ilper il quale le adesioni sono state molto al di sotto delle stime dell’esecutivo.