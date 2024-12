Dilei.it - Ascolti tv del 15 dicembre: chi vinto tra Che tempo che fa e Vincenzo Malinconico 2

Leggi su Dilei.it

Si rinnova la gara deglitv di domenica 15. In prima linea, come ogni domenica, troviamo Cheche fa di Fabio Fazio mentre Rai1 ha proposto i nuovi episodi di2. La fiction di Rai1 con Massimiliano Gallo, che è ripartita il 1°dopo una prima stagione di grande successo, ha semprela sfida dello share senza difficoltà. Eppure Fabio Fazio non si arrende e propone una puntata ricca di ospiti, tra cui l’ex cancelliera Angela Merkel.Su Canale5 è invece andata in una una nuova puntata di Tradimento, la nuova dezi turca che ha preso il posto de La rosa della vendetta, mentre su Rete4 è andata in onda una nuova puntata di Zona Bianca. Su Italia 1 abbiamo invece assistito all’ultima puntata de Le Iene prima delle festività natalizie, con la conduzione di Veronica Gentili e Max Angioni, mentre su Rai2 sono andati in onda i nuovi episodi di 9-1-1.