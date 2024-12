Agi.it - Anci stila una lista di consigli utili per l'uso consapevole dei fuochi d'artificio

Leggi su Agi.it

AGI - “In prossimità dei festeggiamenti natalizi e di fine anno, l'ha trasmesso ai Comuni una comunicazione per proseguire la campagna di sensibilizzazione per unzzodeid', con prodotti legali e rispettosi delle persone, degli animali e dell'ambiente per un divertimento sicuro”. Così il sindaco di Bari e delegatoa Sicurezza e Polizie locali, Vito Leccese, in una lettera inviata ai sindaci dei Comuni italiani. “Come ogni anno – scrive Leccese – l'sottolinea l'opportunità che eventuali divieti o limitazioni all'impiego di prodotti pirotecnici da divertimento possano inserirsi in un più complessivo approccio che scoraggi possibili orientamenti verso il mercato illegale, con grave pregiudizio per la salute e la sicurezza dei cittadini”. Il sindaco di Bari ricorda che “i principali incidenti dapirotecnici sono fortemente legati a una immissione e vendita illegale di tali prodotti, spesso di natura contraffatta.