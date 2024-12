Zonawrestling.net - WWE: Kevin Owens a muso duro con Triple H dopo il brutale attacco di KO su Cody Rhodes

Subitola normale messa in onda di Saturday Night’s Main Event, il WWE Champion in carica,ha effettuato un promo per ringraziare il pubblico presente all’interno del palazzetto.Purtroppo per il campione però, le sue parole non sono state udite al 100% perché vittima di unfisico da parte di.KO ha prima colpito alle spalle, per poi connettere con un piledriver che ha messo in serio pericolo l’incolumità fisica di.Shortly after Saturday Night's Main Event went off the air,viciously attacked. #SNME pic.twitter.com/Q201k33z2P— WWE (@WWE) December 15, 2024 Nelle immagini successive, si può ben vedere l’imminente arrivo dei soccorsi medici e del General Manager di SmackDown, Nick Aldis, per sincerarsi delle condizioni di