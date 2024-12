Zonawrestling.net - WWE: Drew McIntyre sbotta durante l’intervista post-match al Saturday Night’s Main Event e se ne va furioso

Leggi su Zonawrestling.net

Pochi giorni dopo aver abbandonato il Busted Open Holiday Party,lo ha fatto di nuovo,diha interrotto prematuramente un’intervista nel backstage con Jackie Redmond e Peter Rosenberg. Lo “Scottish Warrior” ha aperto ilsconfiggendo Sami Zayn dopo un eccellente.In un video caricato dalla WWE su X, Redmond e Rosenberg hanno accolto, che credeva si trattasse di un’intervista in diretta. L’ex campione WWE ha fatto una breve sfuriata, affermando che non aveva intenzione di dire nulla di importante, dato che poteva essere tagliato in montaggio, prima di pronunciare un’imprecazione e andarsene:“Pensavo fosse in diretta, ma non lo è. Va bene, vi dico questo.