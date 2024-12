Lanazione.it - Unicoop e Misericordie insieme per la raccolta alimentare a Gaza

Un aiuto per, un aiuto per la popolazione palestinese che ha bisogno di beni di prima necessità. Per questo ieri in sette superstore diFirenze della Regione, da Ponte a Greve ad Arezzo, passando per Lucca, Cascina, Prato, Poggibonsi e Montecatini, si è svolta lastraordinaria. Ad accompagnare la cooperativa leader della grande distribuzione è stata la Federazione delledella Toscana. In totale ci si aspettano 17 tonnellate di aiuti raccolti, ma potrebbero essere anche di più. Per questo Domenico Giani, presidente nazionale della Confederazione delled’Italia, ha detto di "poter inviare questi beni grazie al ministero della Difesa e al comando operativo Inteforze, ora capeggiato dal generale Francesco Paolo Figliuolo, direttamente a Cipro.