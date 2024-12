Tg24.sky.it - Speleologa intrappolata in una grotta nella Bergamasca

Leggi su Tg24.sky.it

Ore di apprensione per unarimastaBueno Fonteno,. Lo rende noto l'Eco di Bergamo, segnalando che l'allarme è stato dato ieri in tarda serata. Lasi troverebbe a circa 4 ore dalla zona di uscita. L'sos è stato lanciato dai suoi compagni di spedizione che sono riusciti a risalire. Sul posto sono presenti vigili del fuoco e carabinieri. I tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico stanno intervenendo da questa notte presso laBueno Fonteno, nel territorio della provincia di Bergamo, per recuperare la. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 22.30. Sul posto sono presenti squadre del Cnsas provenienti da Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto.