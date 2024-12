Ilgiorno.it - Sospeso il consigliere comunale Boiocchi

Sospensione temporanea dalla carica diper Carlo, l’imprenditore di 51 anni di San Genesio eletto a Lardirago, che da circa un mese è agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta Clean II con le accuse di corruzione e abuso edilizio. A far scattare il provvedimento è stata la Prefettura che venerdì ha inviato una comunicazione al Comune. "Perché si è atteso l’intervento della Prefettura – si è chiesto l’ex primo cittadino di Lardirago, Luigi Cella –? In Italia, la sospensione di unindagato e sottoposto a misura cautelare, come i domiciliari, è regolata dalla legge e in particolare dall’articolo 11 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo". "Fino a venerdì – ha replicato il sindaco Cristiano Migliavacca –, il Comune di Lardirago non ha mai ricevuto al protocollo o via pec da enti preposti alle indagini, nessun documento riguardante la situazione di