Quotidiano.net - Siria news in diretta. Il leader dei ribelli: “I curdi fanno parte della patria, torneranno nei loro villaggi”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 15 dicembre 2024 - "Ie, come noi, sono stati oppressi dal precedente regime" è la promessa fatta da Abu Mohamed al Jolani,deini che hanno cacciato Bashar al Assad da Damasco. Al Jolani vuole far tornare il popolo curdono nelle zone finora dominate dalla Turchia e daifilo-turchi perché "se Allah vuole, isarannointegrante dello Stato. Tutti riceveranno idiritti secondo la legge", ha detto in un video iljihadista che ieri ha promesso lo svolgimento di elezioni. Nel filmato alla domanda "E la nostra gente ad Afrin?", ilha risposto: "Se Dio vuole, cercheremo lo stesso di riportarli nellezone e nei". La città nel nordnel 2018 fu occupata dalle truppe turche appoggiate daini pro Ankara dell'Esercito nazionaleno a scapito deiche gestivano l'autoproclamata Amministrazione Autonomadel Nord e dell'Est (O Rojava, nata in aree a maggioranza curda, nel contestoguerra civilena, ma poi estesa anche ad aree a maggioranza araba, assira e turcomanna precedentemente occupate dallo Stato Islamico).