Simone Inzaghi | Lazio da scudetto Orgoglioso del percorso all' Inter

Milano – L'ultima gara della sedicesima giornata di Serie A saràdi domani sera alle 20.45, nella cornice dell'Olimpico. Uno stadio checonosce bene, essendo stato casa per ventidue anni di carriera come calciatore e allenatore. Si sfidano due formazioni di alta classifica, a -6 dalla capolista Atalanta ma con ancora il turno da disputare e nel caso dell'con la trasferta a Firenze da recuperare. "Senz'altro sarà una partita complicata - affermaalla vigilia -. Affrontiamo un'avversaria che ha vinto 16 partite su 22 in stagione. Dovremopretare la gara al meglio. Va dato merito a società e allenatore, Baroni sta facendo grandissime cose e i giocatori stanno producendo un ottimo calcio. Veniamo dalla Coppa, sappiamo che porta via energie, ma è lo stesso per la