Lopinionista.it - Schlein avverte gli alleati: “Serve unità, basta polemiche”

ROMA – Il Pd è in salute, “è il primo partito” del centrosinistra e adesso bisogna che anche glimettano da parte la competizione interna al centrosinistra perché la destra si batte con “l’”. L’assemblea Pd per Ellyè l’occasione per un bilancio del 2024 e, al tempo stesso, per richiamare glia lavorare contro “il vero avversario”. La segretaria dem parla oltre un’ora, mette in fila i risultati – buoni – ottenuti nell’anno che sta per finire e si rivolge ai compagni di viaggio per chiedere di remare tutti nella stessa direzione. Le discussioni sul possibile “federatore” Ernesto Ruffini non vengono nemmeno sfiorate dalla leader democratica, solo Francesco Boccia dice qualcosa, rispondendo alle domande dei cronisti, facendo capire che i democratici non credono molto nell’operazione.