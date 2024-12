Liberoquotidiano.it - "Scatenerò una bolgia contro di lui". Jannik Sinner, Kyrgios fuori controllo

Nuovo giorno, altra frecciatina di Nick. L'australiano, reduce da un lunghissimo stop causa infortunio, cerca in tutti i modi di attirare l'attenzione su di sé. Come? Attaccando il numero uno al mondo. Da quando è scoppiato il caso Clostebol, il 29enne è diventato il nemico giurato dell'azzurro. Lui non crede alla sua innocenza e ci tiene a farlo sapere al mondo. Nicksi è iscritto a Brisbane come primo torneo per il rientro sul circuito, si è espresso durante l'ultimo episodio di Nothing Major Podcast. E ha parlato anche del numero uno al mondo. "Se troveròfarò in modo che ogni singola persona del pubblico siadi lui - ha dichiarato l'asutraliano -. La trasformerò in unatotale. Metterei da parte qualsiasi tipo di 'rispetto' e farei semplicemente di tutto per vincere".