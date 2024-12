Sport.quotidiano.net - Obiettivo "manita». Sfatare il tabù Sassari con il quinto hurrà di fila: la Unahotels ce la può fare

". A mezzogiorno (diretta su Dazn) lava a caccia della quinta vittoria consecutiva in campionato sul parquet del Banco di Sardegna, con l’di consolidare sempre di più la posizione nei piani alti della graduatoria e, al tempo stesso,un altro passo verso la matematica qualificazione alle Final-Eight di Coppa Italia, ormai dietro l’angolo. Una vittoria, infatti, lascerebbe, come minimo, le tre inseguitrici Trieste, Treviso e Tortona a 4 punti e con gli scontri diretti a favore dei reggiani in tutti e tre i casi. Di sicuro, l’ambiente sardo non sarà dei più semplici, anzi, ci ha pensato coach Markovic a caricare la sua truppa, reduce da due trasferte a Venezia e a Le Portel, per la coppa; se in campionato i sardi hanno sbancato il parquet lagunare, in Francia è arrivata una sconfitta con un ultimo quarto in rincorsa dove i sassaresi non hanno speso nemmeno un fallo.