Ilrestodelcarlino.it - Manutenzione del Ponte di Dosso. Firmata la convenzione con Pieve

Il Comune di Terre del Reno annuncia con soddisfazione la firma di unacon il Comune didi Cento per eseguire interventi di ripristino estraordinaria suldi, situato tra via Verdi e via Imperiale, sul fiume Reno. Questa infrastruttura è di fondamentale importanza per il collegamento tra le due comunità e rappresenta un’arteria essenziale per la frazione di. Il progetto, prevede la rimessa in ripristino dell’estradele interventi distraordinaria, oltre al ripristino degli elementi strutturali danneggiati dalle frequenti piene del fiume Reno. L’importo complessivo dei finanziamenti ottenuti ammonta a 400.000 per il ripristino della viabilità ed 1,7 milioni di euro per gli interventi distraordinaria e ripristino degli elementi strutturali del, danneggiati dalle frequenti piene del fiume Reno ;tutto ciò con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la funzionalità del